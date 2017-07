Kaiser und Gössi betonen beide, Sozialminister Alain Berset selber habe die spezielle Situation der Auslandrentner in der Frühlingssession ins Spiel gebracht. Kaiser doppelt nach: «Es ist eine Tatsache, dass künftige Rentner in Ländern mit tiefen Lebenshaltungskosten stärker vom AHV-Ausbau profitieren und sich anders als Neurentner im Inland nicht an der Erhöhung der Mehrwertsteuer beteiligen müssen.» Als Beispiel nennt er Albanien. Am Argument hält er trotz negativer Reaktionen fest.

«Reform ist unfair»

Die Ungerechtigkeit ist ein zentrales Motiv im Abstimmungskampf der Reformgegner. Die Vorlage bringe zu viele Gewinner und Verlierer hervor, sagt Gewerbeverbands-Direktor und FDP-Nationalrat Hans-Ulrich Bigler: «Unsere Botschaft muss sein, dass die Reform unfair ist.»

Zu den Profiteuren zählen laut den Gegnern (neben den Ausland-Rentnern und der verschonten Übergangsgeneration) Menschen, die den AHV-Zuschlag erhalten, aber nicht von der Kürzung des Umwandlungssatzes betroffen sind, weil sie keine Pensionskasse haben.

Als Beispiel für einen Verlierer nennt der Arbeitgeberverband eine 80-jährige «Dame» mit kleiner AHV und kleiner beruflicher Vorsorge; sie erhält die 70 Franken als Vertreterin der heutigen Rentnergeneration nicht, hat aber wegen der Mehrwertsteuererhöhung 20 Franken monatlich weniger zur Verfügung.