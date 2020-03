Sammelfrist läuft: Auch Rentner sollen Anspruch auf 13. Monatslohn haben

(mg) Nun darf für eine 13. AHV-Rente Unterschriften gesammelt. Die «Initiative für eine 13. AHV-Rente», wie das Begehren offiziell heisst, ist am Dienstag im Bundesblatt publiziert worden. Hinter der Initiative steht der Schweizerische Gewerkschaftsbund. Die Initianten fordern, dass AHV-Bezüger «Anspruch auf einen jährlichen Zuschlag in der Höhe eines Zwölftels ihrer jährlichen Rente» haben.

Die Sammelfrist wird in eineinhalb Jahren, konkret am 3. September 2021, enden. Offiziell vorstellen will der SGB seine Initiative am Donnerstag an einer Medienkonferenz in Bern. Dann soll auch mit der eigentlichen Kampagne zum Unterschriftensammeln begonnen werden.