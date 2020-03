SBB kontrollieren weniger Billette und schliesst alle Speisewagen – Fahrpläne bleiben bis auf wenige Ausnahmen gültig

Der konzessionierte Fern- und Regionalverkehr wird nach Fahrplan weitergeführt wie bisher, schreiben SBB und Postauto am Freitag in einer gemeinsamen Mitteilung. Nach Möglichkeit ebenso im bisherigen Rahmen aufrechterhalten werden solle der Güterverkehr. Damit möglichst wenige Fahrgäste mit den Türknöpfen in Kontakt kommen, werden künftig soweit möglich alle Türen an jedem Bahnhof automatisch aufgehen. Auch sollen die Züge der SBB weiterhin mehrmals täglich und nachts gründlich gereinigt werden.

Zum Schutz des Zugpersonals schränkten die öV-Betreiber die Billettkontrollen im Fernverkehr stark ein und setzen sie im Regionalverkehr ganz aus. Die Billettpflicht gelte aber weiterhin, betonen die öV-Unternehmen in ihrer gemeinsamen Mitteilung. Auch wird ab Samstag der Betrieb der Speisewagen eingestellt. In Bussen und Postautos bleiben die vordersten Türen zum Schutz der Chauffeure weiterhin geschlossen.

Abgesagt werden dagegen per sofort alle Gruppenreisen. Auch der Verkehr auf touristischen Linien ohne Erschliessungsfunktion wird per sofort eingestellt. Im internationalen Grenzverkehr sei mit weiteren Einschränkungen zu rechnen; bislang ist nur der Grenzverkehr mit Italien bereits eingeschränkt. Für die Kontrolle der verschärften Einreisekriterien seien jedoch die zuständigen Behörden verantwortlich. (sat)