Bei Verspätungen und Zugausfällen sollen die Transportunternehmen den Passagieren künftig eine Entschädigung zahlen müssen. So will es das Parlament. Wie genau die Regelung ausgestaltet wird, ist noch unklar (siehe Haupttext). Betroffene Unternehmen wie die SBB wehrten sich zuerst gegen zwingende Entschädigungen. Weil die neue gesetzliche Regelung aber keinen starren Mechanismus vorschreibe, könne man gut damit leben, sagt Ueli Stückelberger, Direktor des Verbandes öffentlicher Verkehr. «Nun besteht die Möglichkeit, eine pragmatische Lösung zu finden.» Wichtig sei etwa, dass die Regeln schweizweit einheitlich seien. Vor allem aber müssten Faktoren wie extreme Wetterlagen berücksichtigt werden, mahnt Stückelberger. «Es braucht Ausnahmen. Wenn etwa der Bahnverkehr in den Bergen durch eine Lawine lahmgelegt wird, dann ist das höhere Gewalt.» Für die Präsidentin des Fahrgastverbands Pro Bahn Schweiz, Karin Blättler, ist derweil klar: «Die Entschädigung bei Verspätungen sollte gesamteuropäisch einheitlich geregelt werden, und zwar mit Rückerstattungen.» Eine Rückerstattung dürfe aber keinesfalls mittels Gutschein erfolgen. Um einen solchen einzulösen, müssten die Kunden nämlich wiederum eine Leistung im Zug oder am Bahnhof einkaufen, kritisiert Blättler. (sva/bwe)