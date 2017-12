Bekanntes Phänomen

Tatsache ist: Der unmittelbar nach dem Bergsturz ins Tal schiessende Murgang am 23. August hat sogar die Experten überrascht. Woher kam nur all das Wasser? Und das während einer ausgesprochenen Trockenperiode? Ohne Wasser ist ein Murgang nicht denkbar. Auch der Murgang vom Sommer 2012 war das Resultat eines heftigen Gewitters im Val Bondasca. Der Regen hatte damals jene Felsmassen mobilisiert, die seit dem Bergsturz vom Dezember 2011 am Fusse des Piz Cengalo lagen.

Unbekannt aber ist das Phänomen unmittelbar auf Bergstürze folgender Murgänge nicht, wie Christian Huggel, Geograf an der Uni Zürich, gegenüber der «Schweiz am Wochenende» sagt. «Wir wissen aus Ereignissen im Ausland, dass herabstürzendes Felsmaterial genügend Energie freisetzen kann, um Teile von Gletschereis wegzuschmelzen, wie das am Cengalo vermutlich passiert ist.» Mehr noch: Frei gewordene Energie könne Gletschereis sogar direkt verdampfen lassen. Das so geschmolzene Wasser sowie das Wasser aus den weggebrochenen Felsklüften oder noch anderen Ursprungs reichte also aus für den verhängnisvollen Strom aus Gestein und Schlamm, der sich durch das ganze Val Bondasca bis nach Bondo wälzte.