Die publizierte Gesamtkostenschätzung von 41 Millionen Franken umfasse die bereits bekannten Kosten und die Schätzung für noch anstehende Arbeiten zur Behebung der Schäden aus den Bergstürzen und Murgängen, schreibt die Gemeinde weiter. Aufgrund der Gefahrenlage am Berg und in der Val Bondasca müsse in den kommenden Jahren aber mit weiteren Murgängen gerechnet werden.

Die Gemeinde Bregaglia bedankt sich dafür, dass erhebliche Spendenbeträge zusammengekommen sind. Die Glückskette, die Schweizerische Patenschaft für Berggemeinden und die Gemeinde Bregaglia hätten bisher insgesamt 11,75 Millionen Franken an Spenden gesammelt. Um den Einsatz dieser Gelder zu regeln und zu überwachen, würden die Hilfswerke, der Kanton Graubünden und die Gemeinde eine gemeinsame Spendenkommission bilden.