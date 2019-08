Der Zug ins Wallis ist rappelvoll. Einen Teil der Abteile besetzen an diesem Augustmorgen strenggläubige jüdische Familien. Gut erkennbar an ihrer traditionellen Kleidung, den Bärten, den Schläfenlocken – und den vielen Kindern. Kurz vor Visp organisieren sie sich, einige nehmen die Kinder an die Hand, andere kümmern sich ums Gepäck. Denn Koffern haben die grossen Familien viele dabei. Ihr Inhalt erfüllt einen wichtigen Zweck, doch mehr dazu später.

In Visp steigen die jüdischen Familien um auf das Postauto Richtung Saas-Fee. Die Feriendestination und das Saastal mit den Dörfern Saas-Grund, Saas-Almagell und Saas-Balen hat sich über die Jahre zu einer mehrerer Schweizer Hauptdestinationen strenggläubiger Juden entwickelt. Besonders beliebt: Saas-Grund. Dort schätzt man die Übernachtungen jüdischer Gäste auf bis zu 100'000 pro Jahr. Die Hauptferienzeit der Strenggläubigen beginnt nach dem Fast- und Trauertag Tischa Be’Aw. Dieser fiel heuer auf letztes Wochenende.

Sie kommen vorwiegend aus Grossbritannien, Belgien, Israel, aber auch aus der Schweiz. Die Israeli entfliehen im August der Bruthitze im eigenen Land in die Berge. Das Saastal ist dazu bestens geeignet, die Dörfer liegen bis zu 1800 Metern über Meer.

Kühl ist es auch an diesem Morgen, die Berggipfel sind wolkenverhangen. In Saas-Grund treffen wir Lea und Tom. Die beiden Anfangdreissiger möchten nicht mit ihrem vollen Namen in der Zeitung stehen. Sie nehmen uns an diesem Tag mit. Für den Schweizerischen Israelitischen Gemeindebund, eine Dachorganisation der Schweizer Juden, beteiligen sie sich an einem speziellen Vermittlungsprojekt. Über drei Wochen hinweg suchen Schweizer Juden in Davos, Arosa und in Saas-Grund das Gespräch mit jüdischen Touristen und Einheimischen. Sie sollen über die jeweils andere Kultur aufklären, Missverständnissen vorbeugen und wenn nötig bei Problemen vermitteln.

Die schwierige Suche nach dem koscheren Essen

Erste Station ist das Tourismusbüro. «Kommen viele jüdischen Gäste hier vorbei, um sich zu informieren?», fragen Lea und Tom die Frau hinter dem Schalter: Die Touristikerin bejaht. Die jüdischen Gäste seien vor allem interessiert an Wandervorschlägen. Rasch entsteht ein Gespräch. «Welche Erfahrungen haben Sie denn schon gemacht mit jüdischen Touristen?», fragt Lea. Die Touristikerin denkt nach und antwortet: «Generell gute, es handelt sich um eine zurückhaltende Klientel.»

Gelegentlich aber komme es schon zu seltsamen Situationen.