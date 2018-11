Wie sicher sind die Informatiksysteme der Schweizer Armee? Ein Bericht der internen Revision des Verteidigungsdepartements (VBS) offenbart Lücken, die es ermöglichen könnten, in das Netz des Militärs einzudringen oder Daten von Soldaten abzuschöpfen. Teils haben die Lücken schier irrwitzige Züge. Aufhorchen lässt besonders, was die Prüfer auf dem Waffenplatz Bure im Jura vorfanden. Bei ihrem Besuch im Frühjahr bemerkten sie, «dass verschiedene WLAN-Zugangspunkte bestehen, deren Ursprung vor Ort nicht genau bekannt ist». Ebenso wenig konnten die Revisoren in Erfahrung bringen, an welche Netzwerke die Geräte angeschlossen sind.

Im Klartext: An einem der zentralen Standorte der Schweizer Armee gibt es Verbindungen ins Internet, von denen die Verantwortlichen nicht wissen, woher sie kommen. Das berge Risiken, warnen die VBS-Prüfer. Schlimmstenfalls könnten Hacker darüber in Netzwerke der Armee eindringen.