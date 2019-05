Kreuzfahrten auf Meer und Flüssen erleben derzeit einen regelrechten Boom. Die Passagierzahlen wachsen, die grossen Reedereien erweitern ihre Flotten ständig. Jedes dritte Schiff, das auf europäischen Flüssen fährt, tut dies indes unter Schweizer Flagge. Viele davon sind in Basel domiziliert. Viking River Cruises allein hat über 60 Schiffe in Basel registriert. Das Unternehmen ist weltweit eines der grössten der Branche, beschäftigt allein in Basel gegen 150 Mitarbeiter und weltweit weit über 1000. Dass Basel so wichtig ist, hat einen historischen Grund: Hier ist das Schifffahrtsregister, und die Rheinschifffahrtsdirektion hatte gewünscht, dass die

Firmen auch vor Ort sind. (bro)