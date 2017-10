Es ist eine Tatsache, dass zahlreiche Nationalräte abends jeweils nach Hause fahren – obwohl sie je nach Wohnort eine Übernachtungsentschädigung erhalten. In der SPK beantragte eine Minderheit deswegen, den Sitzungsbeginn zumindest so lange beizubehalten, bis die Frage nach den Entschädigungen geklärt ist. Einer entsprechenden parlamentarischen Initiative von Ständerat Joachim Eder (FDP/ZG) haben die Kommissionen bereits Folge gegeben, nun muss eine Vorlage ausgearbeitet werden. «Ein späterer Sitzungsbeginn optimiert vor allem bei denjenigen Nationalräten die Planung, die ohnehin eine privilegierte Wohnsituation haben», so Matthias Jauslin (FDP/AG). Er glaube nicht, dass die Anwesenheit im Saal deswegen verbessert würde. «Schon jetzt trudeln die meisten Parlamentarier zwischen 8 Uhr und 9 Uhr ein», sagt er. Kommissionspräsident Heinz Brand (SVP/GR) plädiert dafür, dass das Inkrafttreten der beiden Fragen aneinandergekoppelt wird.

«Macht schlechten Eindruck»

Der Nationalrat dürfte aber schon bald nicht nur später arbeiten – sondern auch länger. Die SPK schlägt vor, am Freitag der dritten Sessionswoche künftig bis 13 Uhr zu tagen. Derzeit werden die Sitzungen oftmals schon zwischen 9 Uhr und 10 Uhr abgebrochen – was in der Öffentlichkeit «einen schlechten Eindruck» mache, so die Mehrheit. Noch schneller verlassen jeweils die Ständeräte Bundesbern. Wermuth sagt denn auch, es sei «schon die Idee», dass das Stöckli die Sitzungszeiten ebenfalls verlängere.

Um die Kosten der Parlamentsarbeit zu senken, will eine Minderheit aus den Reihen der SVP lieber ganz auf die Freitagssitzungen verzichten. So wie es Natalie Rickli (SVP/ZH) in einem Vorstoss fordert. Bis anhin wurde stets auf diesen Schritt verzichtet – mit dem Argument, dass der Zeitdruck zu gross würde, um die Texte für die Schlussabstimmung fertigzustellen.

Lesen Sie ausserdem den Kommentar von Daniel Fuchs: «Vor allem kosmetisch»