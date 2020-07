Schlagabtausch zur Begrenzungsinitiative: SVP greift Ruedi Noser wegen «Viren»-Vergleich frontal an

Wieder einmal steht die Personenfreizügigkeit auf dem Spiel. Am 27. September stimmt das Volk über die Begrenzungsinitiative der SVP ab. Das Ziel: Die eigenständige Steuerung der Zuwanderung. Bei einem Ja droht wegen der sogenannten Guillotine-Klausel das Aus für das gesamte Paket der Bilateralen I.

Heisse das Volk die Initiative am Abstimmungssonntag gut, genehmige am Montag danach keine Firma mehr Investitionsanträge, warnte Ruedi Noser vor Kurzem in der Sendung «10vor10» des Schweizer Fernsehens. «Während drei bis vier Monaten würde eine komplette Blockade herrschen», ergänzte der Zürcher FDP-Ständerat. Das könne sich die Schweiz nicht leisten. Sie habe jetzt eine Blockade wegen des Virus erlebt. Es brauche jetzt nicht auch noch einen SVP-Virus.

Dreckige Fussabtritte auf Schweizer Fahne

Der SVP, nicht unbedingt bekannt für einen zimperlichen Umgang mit den politischen Gegnern, zeigt sich empört über den Seuchenvergleich. In einem Inserat, das am Donnerstag in den Zeitungen der TX Group erschienen ist, greift sie den Zürcher FDP-Ständerat frontal an. Es sei ekelhaft und überheblich, eine Volksinitiative mit «Viren» zu vergleichen, heisst es in der Anzeige, auf dem dreckige Fussabtritte auf einer Schweizer Fahne kleben.