Neues Jahr, neue Gesetze: Am 1. Januar traten in der Schweiz mehrere Gesetze und Beschlüsse in Kraft. Dazu gehört auch das revidierte Ausländergesetz. Einerseits will der Bundesrat die Integration von Ausländern in der Schweiz verbessern, indem er Flüchtlingen und vorläufig Aufgenommenen den Zugang zum Arbeitsmarkt erleichtert. Andererseits aber zieht der Bund die Schrauben punkto geforderter Integrationsleistung an.

So kann die Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung an konkrete sprachliche Anforderungen geknüpft werden. Wer sich nicht wie vom Bund gefordert integriert, muss zudem neu damit rechnen, dass ihm die dauerhafte Niederlassungsbewilligung (Ausweis C) entzogen wird.

Schlupfloch im Ausländergesetz

Anders liegt die Sache mit dem Ausweis B, der sogenannten Aufenthaltsbewilligung. Sie ermöglicht es Ausländern, für jeweils fünf Jahre in der Schweiz zu leben und zu arbeiten. Für Bürger von Nicht-EU-Staaten ist die Erteilung der Aufenthaltsbewilligung an strenge Bedingungen geknüpft.