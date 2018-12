"Wenn Sie mich fragen, was mein Lieblingsmöbel ist, käme mir bestimmt kein Rednerpult in den Sinn", begann Schneider-Ammann seine Rede vor dem Parlament und erntete Lachen und Applaus. Trotz etwas Wehmut falle es ihm nun leicht, im Parlament zu sprechen. "Weil ich zum ersten Mal vor Ihnen stehe ohne etwas zu wollen."

Mut heisse, sich zusammenzutun wenn Lösungen im Vordergrund stünden statt sich selbst zu profilieren, sagte Schneider-Ammann den National- und des Ständerates. Zur Ehrlichkeit in der Politik gehöre, "das Wichtige so zu benennen wie es ist – und nicht so wie es einem besser passt."

Rechtzeitigkeit, fuhr der abtretende Wirtschaftsminister fort, entscheide über Plan oder Tat. "Aufschieben mag kurzfristig einfacher sein als handeln, aber nur wer handelt, kommt nicht zu spät ans Ziel." Mut, Rechtzeitigkeit und Ehrlichkeit setzten voraus, dass man das Wohl des Landes vor sein eigenes stelle, sagte er.