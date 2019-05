(mwa/rem) Am Auffahrtswochenende verwöhnt uns das Wetter in der ganzen Schweiz. Viele Kurzurlauber wollen die frühsommerlichen Temperaturen im Tessin geniessen. Sie werden sich unweigerlich am Gotthard in die alljährlichen Staukolonnen einreihen. Wer am Mittwochnachmittag noch nicht losgefahren ist, hat den besten Abreisezeitpunkt bereits verpasst: Der Verkehrsdienst Viasuisse schreibt in seiner Prognose, wem es möglich sei, soll schon am Mittwochmorgen abreisen. Aber auch dann muss man früh aufgestanden sein: Kurz nach 7 Uhr bildet sich bereits der erste Kilometer Stau zwischen Wassen und Göschenen. Die Staulänge wuchs bis 16 Uhr auf 10 Kilometer an, was einer Wartezeit von 1 Stunde und 40 Minuten entsprach. Um 23 Uhr betrug die Staulänge immer noch 5 Kilometer.

Wer am Donnerstag erst losgefahren ist, musste ebenfalls sehr früh aufstehen. Und dennoch: Die Kolonnen haben sich in der Nacht gar nicht erst aufgelöst. Bereits am frühen Donnerstagmorgen betrug die Staulänge 9 Kilometer! Am Donnerstagnachmittag erreicht der Stau eine ähnliche Länge wie am Mittwoch. Er sollte sich aber früher auflösen; ab 17 Uhr sollte man wieder freie Fahrt haben.

#A2 - Luzern -> Gotthard - zwischen Erstfeld und Göschenen 9 km Stau, Überlastung, Zeitverlust von bis zu 1 Stunde und 30 Minuten — TCS Verkehr Gotthard (@TCSGotthard) 30. Mai 2019

Auch am Freitag ist man nicht vor Stau gefeit. Rund drei Kilometer Stau dürfte es vor dem Nordportal geben.

Stau bis Mitternacht Frühaufsteher und Nachteulen sind auch auf der Rückreise im Vorteil. Am besten ist man am Sonntag vor neun Uhr vor dem Südportal in Airolo – oder dann erst nach 22 Uhr. Allerdings kommt man auch dann nicht ohne Stau durch: «Er dürfte sich hartnäckig bis Mitternacht halten», schreibt Viasuisse.