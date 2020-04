Schrittweise Aufhebung des Lockdowns: Der Weg in die neue Normalität

Seit einem Monat steht das öffentliche Leben fast still. Die bange Frage seither ist: Wann kehrt die Normalität in unseren Alltag zurück? Bewegen uns wieder frei, wie wir wollen. Frönen unseren Hobbys. Und ganz wichtig: Gehen wieder normal unserer Arbeit nach.

In diesem Monat wurde uns aber auch schmerzhaft bewusst: Die neue Normalität wird eine andere sein als vor dem 16. März. Zumindest bis es einen Impfstoff gegen das Corona-Virus gibt. Und das wird noch viele Monate dauern. Fast im Tagesrhythmus werden neue Studien zum Corona Virus publiziert.

Dennoch wissen wir immer noch wenig. Der Bundesrat musste weitreichende Entscheidungen im Unwissen treffen die es später sicher genau zu untersuchen gibt. So stellt sich heute schon die Frage, ob die Schulschliessungen wirklich richtig waren, wenn der Bundesrat die Kinder als Treiber der Epidemie explizit ausschliesst.

Die Regierung hatte sich im März bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie für einen Mittelweg entschieden, zwischen harten Einschnitten und dem Appell zur Selbstverantwortung. Das Ziel, den Kollaps des Gesundheitssystem zu verhindern, hat sie mit den Massnahmen erreicht. Die Intensivstationen in den Spitälern haben freie Kapazitäten, der grosse Ansturm - er kam nicht. Dafür kamen die wirtschaftlichen Konsequenzen mit der ganzen Wucht.

Die Kurzarbeit auf einem Rekordhoch, die Arbeitslosigkeit rasant steigend, Existenzängste, die Furcht vor einer Konkurswelle, einer hohen Staatsverschuldung, angeschlagenen Sozialwerken. Eine lange Phase des konjunkturellen Aufschwungs ging abrupt zu Ende. Der Bundesrat stand und steht noch immer vor der schwierigen Aufgabe, eine Exitstrategie vorzubereiten und durchzuziehen.

Die Gesundheit schützen, eine zweite Welle verhindern und trotzdem der Wirtschaft wieder Leben einzuhauchen. Den Menschen wieder eine Perspektive geben. Dabei gehen Gesundheit und Wirtschaft einher. Gestern erreichte mich eine SMS, «Yeah, auf dem Weg zur Arbeit!». Die Wertschätzung der Arbeit ist heute eine andere als noch vor Monatsfrist. Der Bundesrat geht behutsam vor. Das ist verständlich.

Doch es stellt sich auch die Frage: Ginge es nicht auch ein wenig schneller? Der vergangene Monat hat gezeigt, wie lernfähig die Schweizer Bevölkerung ist. Wir haben unser Verhalten angepasst, den Verzicht geübt und gezeigt: Ja, wir haben begriffen wie Abstand halten funktioniert.

Doch nun müssen wir einen Weg finden in die neue Normalität. Dass die Lockerungen etappenweise geschieht, ist sicher richtig. Die Menschen in diesem Land kennen nun den Fahrplan, sie wissen, was von ihnen erwartet wird, damit die nächste Lockerungen ausgelöst werden. Das kann man als gutes, weil disziplinierendes Erwartungsmanagement bezeichnen. Allerdings: Die Lockerungen sind zaghaft.

Das zeigt auch ein Blick nach Deutschland. Auch die Regierung von Angela Merkel hat einen vorsichtigen Weg gewählt. Dennoch dürfen kleine Geschäfte wieder öffnen, die Schulen gehen schon Anfangs Mai wieder auf. In der Schweiz sind die Branchen daran, Konzepte zu entwickeln, wie sie die Vorschriften des Bundesamtes für Gesundheit umsetzen können.

Dieser Ansatz ist richtig. Der Bundesrat sollte den einzelnen Wirtschaftszweigen vertrauen. Sie kennen ihr Geschäft und sie haben ein Interesse daran, dass das Wirtschaftsleben weitergeht. Und dass eine zweite Welle, die gleichbedeutend mit einem zweiten Lockdown wäre, verhindert werden muss.

Der schmerzhafteste Punkt in dieser Pandemie ist der Umgang mit verletzlichen Personen, Eltern und Grosseltern. Trotz der Exitstrategie. die so wichtig ist: Der Bundesrat ruft die gefährdeten Personen explizit auf, weiterhin zu Hause zu bleiben. Die Trennung der Generationen bleibt bestehen. Das ist die härteste Prüfung für die Gesellschaft überhaupt.