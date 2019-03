Egal ob Parkplätze, Rechtsüberholen oder die Vignette – dreht sich ein Thema ums Auto, startet man in den Sozialen Medien mit Vollgas in die Debatte. So bringt auch die unlängst von Ostschweizern lancierte Kontrollschild-Initiative Gesprächsstoff. Deren Ziel: Der CH-Kleber soll überflüssig und das Landeskennzeichen ins Kontrollschild integriert werden. Denn wer im Ausland ohne CH-Aufkleber erwischt wird, muss eine Busse zahlen.

Schluss mit der «unsäglichen Kleberei»

«Tagblatt»-Leserin Natalia Colette Zweifel kann die bisherige Regelung nicht nachvollziehen. «Unsere Schilder haben die Schweizer Flagge, das Kantonswappen und den Kanton in Buchstaben drauf. Reicht das nicht?», kommentiert sie auf Facebook. Mehrere User pflichten ihr bei. «Wurde auch langsam Zeit», so der Tenor der Befürworter.

Anna Catrina Staub geht noch einen Schritt weiter: «Im gleichen Atemzug kann man die unsägliche Kleberei mit der Autobahnvignette abschaffen, indem die Daten elektronisch erfasst werden – dem Nummernschild zugehörig.»