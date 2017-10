Die Arbeiter in kleinen Goldminen verwenden meist Quecksilber, um das Gold aus dem Gestein zu lösen. Doch Quecksilber ist giftig für den Menschen und die Umwelt. Den Einsatz in Goldminen zu verbieten, nützt wenig – viele der Minen werden ohnehin illegal betrieben. Nun verfolgt ein neues Abkommen einen anderen Weg: Die Minamata-Konvention, die am 16. August 2017 in Kraft getreten ist. Ihr Ziel ist unter anderem, das Angebot an Quecksilber zu verknappen.

Am Freitag ging in Genf die erste Konferenz der am Minamata-Übereinkommen beteiligten Parteien zu Ende. Es sei gelungen, «eine globale Lösung für ein globales Problem» zu finden, sagte Bundespräsidentin Leuthard am Donnerstag in ihrer Ansprache vor den versammelten Ministern.

Das Abkommen war von der Schweiz und Norwegen initiiert worden. Ziel ist es, Mensch und Umwelt vor Quecksilber zu schützen. Dazu soll wo immer möglich auf den Einsatz von Quecksilber verzichtet werden. Die Unterzeichner verpflichten sich, keine Quecksilberminen zu eröffnen und die bestehenden nach und nach zu schliessen. Zudem sollen Exporte und Importe streng geregelt werden. Franz Perrez, Umweltbotschafter der Schweiz und Chef der Abteilung Internationales im Bundesamt für Umwelt (Bafu), erklärt: «Indem wir den Handel einschränken, wollen wir erreichen, dass Quecksilber nicht mehr verwendet wird, wo es nicht unbedingt nötig ist.» Insbesondere soll so eben auch verhindert werden, dass das giftige Metall in Goldminen gelangt, die weltweit für den grössten Teil der Quecksilberemissionen verantwortlich sind.

Der Name des Abkommens erinnert an die grösste Quecksilberkatastrophe der Menschheit: Ab den 1950ern starben in Japan über Tausend Menschen, weil sie Fisch und Schalentiere aus der Minamata-Bucht gegessen hatten. Zehntausenden erlitten schwere Nervenschäden. Ursache waren Quecksilbervergiftungen – ein Chemiewerk leitete verseuchte Abwässer ins Meer.

Hier steckt Quecksilber drin: