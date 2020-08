Schweiz schickt Expertengruppe nach Beirut und sagt Soforthilfe zu

Die Ausmasse der Explosion in Beirut in Bildern:

Glückskette ruft zu Spenden auf

Das EDA gab zudem bekannt, dass die Schweiz 500'000 Franken an das Libanesische Rote Kreuz gespendet hat. Die entsandten Mitglieder des SKH würden nun eine Lagebeurteilung vornehmen, um eine zusätzliche Unterstützung durch die Schweiz abzuklären, heisst es weiter.

Nicht nur der Bund leistet derzeit Hilfe vor Ort. Die Glückskette hat am Donnerstag einen Spendenaufruf gestartet. Partnerorganisationen der Glückskette wie die Caritas, das Rote Kreuz und HEKS würden sich seit Jahren im Land engagieren und seien deshalb in der Lage, in kürzester Zeit Hilfe zu leisten, heisst es in einer Mitteilung. Es gehe nun vor allem darum, die 300'000 Menschen zu versorgen, die durch die Explosion ihr Zuhause verloren hätten.