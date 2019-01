Als Reaktion auf den Machtkampf in Venezuela haben die USA Sanktionen gegen den dortigen staatlichen Ölkonzern PDVSA verkündet. Die Strafmassnahmen sollen in Kraft bleiben, bis eine Übergangsregierung oder eine demokratisch gewählte Regierung im Amt sei.

Das erklärte Finanzminister Steven Mnuchin am Montagabend in Washington. Die in den USA tätige PDVSA-Tochter dürfe die Geschäfte fortsetzen.

Venezuelas selbst ernannter Übergangspräsident Juan Guaidó kündigte zugleich an, die Kontrolle über das Auslandsvermögen des Staates zu übernehmen. Damit soll verhindert werden, dass sich die amtierende Regierung nach ihrem möglichen Sturz daran bereichert. Offen ist, zu welchen Mitteln Washington greifen wird, falls der abgesetzte Präsident Maduro das Militär gegen die einstige Opposition einsetzt. (sda/rr)