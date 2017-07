Trump will mehr erfahren

Besonders begeistert sind derzeit die Amerikaner. Sie stellen mit knapp 20 Teilnehmern die grösste Delegation. Bildungsforscher, Firmenchefs und Politiker sind gleichermassen interessiert. So war beispielsweise die ehemalige US-Botschafterin aus Bern, Suzan LeVine, Gastrednerin und nahm an mehreren Diskussionsrunden teil. Die Begeisterung geht bis ins höchste Amt: Mitte Juli wird Bundesrat Johann Schneider-Ammann in die USA reisen. Präsidenten-Tochter Ivanka Trump will mehr über das duale Bildungssystem erfahren.

Einer, der das Modell in den USA vorantreibt wie kaum ein anderer, ist Noel Ginsburg, CEO der Intertech Plastics in Denver. Seit Jahren setzt er sich in Colorado für die Berufslehre ein und war nun bereits zum zweiten Mal am Kongress der ETH. Ginsburg, graue, zurückgekämmte Haare, freundliches Lächeln, kandidiert für den Posten des Gouverneurs in Colorado. Die Berufsbildung soll einer der Schwerpunkte seiner Kampagne werden. «Viele Amerikaner denken, nur wenn etwas in den USA erfunden wurde, ist es gut», sagt er. «Das ist Unsinn.» Was er über das Schweizer Bildungssystem gelernt habe, sei erstaunlich – und dringend nötig in den USA. Hillary Clinton hatte ein von Ginsburg mitentwickeltes Lehrstellen-Programm in ihre Kampagne aufgenommen. Umso mehr traf ihn der Wahlsieg Donald Trumps.

Ginsburg rollt mit den Augen, wenn er auf den Präsidenten angesprochen wird. Zwar sei es positiv, dass Trump sich für das Schweizer Bildungssystem interessiere, er glaubt aber nicht, dass sein Engagement über Lippenbekenntnisse hinausgeht. «Wenn jemand in der Regierung versteht, wie prekär die Situation ist, dann Ivanka», sagt der Demokrat. Die Verschuldung vieler junger Menschen durch das Studium sei die nächste Blase, die bald platzen werde und die USA in eine erneute Krise stürzen könnte. Die Berufsbildung sei ein Weg, aus dieser Schuldenfalle herauszukommen. Ginsburg hofft, dass Schneider-Ammann die Tochter des Präsidenten überzeugen kann. Er selbst hatte ein Aha-Erlebnis, als er sich zum ersten Mal mit einem Lehrling unterhielt. «Das war unglaublich, er war 16, wirkte aber wie 25.»

Erstaunte Australier

Stefan Wolter, Bildungsökonom an der Universität Bern und ebenfalls Redner an der ETH, kennt die Reaktion. Er hat sie mehrmals von Gästen aus aller Welt erlebt, gerade im angelsächsischen Raum. Aber nicht nur dort. Ein australischer Minister sagte ihm, nachdem er eine Lehrtochter gesehen habe, die gerade einen Millionenkredit bearbeitete: «Mein Sohn ist Mitte 20. Ich wünschte mir, er wäre so reif wie sie.» Die Schweizerin war 17.

Wolter weiss um die Bildungssorgen vieler Nationen. Er hält rund um den Globus Vorträge und empfängt regelmässig Gäste aus aller Welt. Erst vergangene Woche besuchte er mit dem König von Belgien, der auch Baden einen Besuch abstattete, eine Luzerner Berufsfachschule. Trotz aller Begeisterung für die Schweizer Bildung bleibe die Umsetzung aber schwierig. «Die meisten haben Mühe, Firmen von der Berufslehre zu überzeugen», sagt Wolter. Erste Erfolge sind dennoch sichtbar: Nach vielen Treffen und Gesprächen ist Spanien auf dem Weg, die Berufsbildung einzuführen. Bald könnten die Amerikaner folgen.