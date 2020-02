Schweizer Firma in Bestechungsskandal in Nepal verwickelt – Minister tritt zurück

Made in Switzerland – dieser Slogan kommt weltweit gut an. Nicht nur bei manipulierten Crypto-Geräten, sondern auch bei Sicherheitsdruckermaschinen. Sie werden benötigt, wenn ein Staat Reiseausweise, Banknoten oder Visumdokumente drucken will.

Eine solche Maschine will sich auch das südasiatische Land Nepal beschaffen. Die Deals laufen seit Monaten, mit dabei: ein Schweizer Hersteller, der nun wegen einem angeblichen Bestechungsskandal in die Schlagzeilen geraten ist.

Nepalesische Medien berichten seit Stunden darüber, dass ein Vertreter einer Schweizer Firma angeblich einem Minister Bestechungsgelder angeboten haben soll, wenn sich die Regierung für die Maschinen aus der Schweiz entscheidet. Publik gemacht hat das diese Woche die Webseite My Republica.

Die vier wichtigsten Fragen zum Fall:

Was hört man im Telefongespräch?

Im Telefongespräch hört man den nepalesischen Kommunikationsminister Gokul Baskota. Er telefoniert mit dem Vertreter B. P. M. (Name der Redaktion bekannt) einer Schweizer Firma.

Die Aufnahme ist zwei Minuten und 31 Sekunden lang. Der Schweizer Vertreter schlägt dem Minister ein Treffen vor. Dort wolle man die Absichtserklärung unterzeichnen. Darin soll es um den Kauf von Sicherheitsdruckmaschinen für die Regierung gehen.

Im Gespräch hört man, wie der Schweizer Vertreter von Anteilen an einer «Provision» spricht. Es gäbe etwa 740 Millionen Rupien, wenn der Deal zustande kommt. «Sie werden 70 Prozent erhalten», sagt der Schweizer Vertreter zum Minister. Baskota fragt, wie viel das genau wäre. Der Schweizer Vertreter rechnet vor: Es wären rund 7,3 bis 7,5 Millionen Franken.

Um welche Schweizer Firma handelt es sich?

watson erhielt mit Hilfe von nepalesischen Journalisten Einsicht in Parlamentsdokumente, in denen der Hintergrund der Beschaffung der Druckmaschinen dokumentiert wird. Darin erwähnt ist eine Schweizer Firma* mit Sitz in der Westschweiz. Das Unternehmen wird auch von nepalesischen Medien genannt.

Unklar ist, ob die Firma wissentlich in diese Affäre verwickelt ist. watson hat das Unternehmen um eine Stellungnahme gebeten.

Die Schweizer Firma buhlte zusammen mit anderen Firmen um den lukrativen Staatsauftrag in Nepal. Lokale Medien zitieren anonyme Regierungsvertreter, wonach zunächst eine französische, dann eine deutsche Firma kurz vor der Vertragsunterzeichnung stand.