Schweizweite Störung im elektronischen Zahlungsverkehr – Probleme können weiterhin auftreten

In der ganzen Schweiz sind grössere Probleme beim elektronischen Zahlungsverkehr aufgetreten. EC- und Kreditkartenzahlungen bei Bezahlterminals waren am Vormittag unterbrochen.

Momentan gibt es eine Störung mit der Zahlung per Kredit Karte oder Bankkarte. Am Automaten sowie online und auf der App. Wir empfehlen dir das Billett am Automaten gegen Barzahlung zu lösen. Entschuldige die Umstände. /sb

Grund war eine Störung beim Betreiber des Systems, der Six Payment Services. In der ganzen Schweiz ging bis in die späten Morgenstunden nichts mehr. An Supermarktkassen und in Restaurants konnte nur bar oder mit Postkarte bezahlt werden.

Um 9.30 Uhr konnte die Störung dann behoben werden, wie Six-Sprecherin Katarina Praschl auf Anfrage bestätigt. Allerdings treten die Probleme noch weiterhin auf, bis das System vollständig wieder angelaufen ist.

Bei der PostFinance lagen keine Meldungen über grössere Probleme vor. Die gelben Karten waren nicht betroffen. Dasselbe gilt auch für das bargeldlose Zahlungssystem Twint.

