Schwelle von 100'000 überschritten: Das BAG meldet 6634 neue Ansteckungen

(dpo) Nach 5596 neuen Ansteckungen am Mittwoch und 5256 am Donnerstag meldet das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Freitag 6634 neue Coronafälle für die Schweiz und Liechtenstein. Weiter mussten sich in den letzten 24 Stunden 117 Personen in Spitalpflege begeben, wie das Bundesamt im Situationsbericht schreibt.

Von Donnerstag bis Freitag wurden insgesamt 25'061 Tests auf Covid-19 durchgeführt. 26,5 Prozent davon fielen positiv aus. Seit Ausbruch der Pandemie sind 103'653 Personen in der Schweiz und in Liechtenstein positiv auf das Coronavirus getestet worden. Gemäss BAG sind seit Donnerstag zudem zehn weitere Menschen verstorben. Seit Ausbruch der Pandemie sind 1877 Menschen an den Folgen einer Erkrankung mit Sars-CoV-2 gestorben.