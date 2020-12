Schwyz stellt geplante Massnahmen zurück und wartet Entscheid von Bundesrat ab

(agl) Nach Überzeugung des Regierungsrats mache es keinen Sinn, vor dem Bundesratsentscheid zusätzliche kantonale Massnahmen zu beschliessen, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Die Bundesräte Alain Berset und Simonetta Sommaruga haben am Dienstag weitere Verschärfungen angekündigt, entscheiden will der Bundesrat nach Anhörung der Kantone am Freitag. Die Schwyzer Regierung begrüsse grundsätzlich eine Vereinheitlichung der Massnahmen, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Sie wolle im Anschluss an den Bundesratsentscheid die Auswirkungen auf die kantonalen Verordnungen beurteilen.