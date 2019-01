Die jungen Schweizer wollten laut schwedischen Medien in den dunklen Winternächten in Kiruna das Nordlicht bestaunen. Möglicherweise sind sie auf einem solchen Ausflug mit dem Erzlaster kollidiert. Kiruna im höchsten Norden Schwedens erlebte in den letzten Jahren einen Aufschwung im Wintertourismus. Das Nordlicht lockt zudem im Winter und im Frühling Skifahrer ins nahe Abisko.

Das gestrige Unglück in der Kurve der Strasse 395 ist nicht das erste, doch das bisher schwerste. Laut dem staatlichen Regionalkanal P4 Norrbotten haben sich an der gleichen Stelle seit letztem Sommer bereits fünf schwere Unfälle ereignet. Die Unfallstelle liegt unweit von Masungsbyn, wo der 55-jährige Göran Lantto wohnt. Gegenüber P4 Norrbotten kritisiert er die Streckenführung und die Geschwindigkeitsbegrenzung. „Mit sehr guten Pneus und als sehr guter Fahrer kommst du mit höchstens 70 Stundenkilometern durch diese Kurve, aber niemals mit den beschilderten 90 Km/h.“ Trotz baulicher Anpassaung der Kurve würde der Strassenverlauf die Fahrenden auf die entgegengesetzte Fahrbahn ziehen. „Ist das Fahrzeug falsch beladen, fährt man zu schnell oder mit schlechten Reifen, dann kann es gefährlich werden.“ Lantto zieht im Interview mit dem Radiosender eine Verbindung zwischen den sich häufenden Unglücken und der Fehlkonstruktion der Kurve.

Die in den Unfall mit den Schweizern involvierte Erztransportfirma ist keine Unbekannte in den Unfallprotokollen der Region. In jüngster Zeit war die Firma in mehrere Unfälle verwickelt gewesen. Erst im Dezember ist ein Lastwagenchauffeur umgekommen als sich sein Transporter überschlug. Der CEO der Transportfirma bestritt gegenüber Radio P4 einen Zusammenhang zwischen dem Unglück vom Samstag und den vorangegangenen Zwischenfällen mit seinen Erztransportern. ​

Verunglückte stammen aus Adelboden

Bei fünf von sechs Verunglückten handelt es sich um junge Männer aus der Berner Oberländer Gemeinde Adelboden. «Für das ganze Dorf ist die traurige Nachricht ein grosser Schock!», schreibt Gemeindeschreiberin Jolanda Lauber in einer Mitteilung. Der Gemeinderat spricht den Angehörigen der Opfer und des Verletzten sein tiefst empfundenes Beileid und Mitgefühl aus. Die Gemeindebehörde stehe den Familien bei Fragen jederzeit zur Verfügung und biete Hilfe an.

Die Unglücksnachricht traf Adelboden ausgerechnet an einem Moment der Freude. Am Wochenende fanden dort Skirennen statt.

In einer Stellungnahme zeigte sich auch das Eidgenössische Departement für Auswärtige Angelegenheiten bestürzt über den Tod der sechs Schweizer. Bundesrat Ignazio Cassis sprach den Angehörigen der Opfer und des Verletzten im Namen des Bundesrates sein tief empfundenes Mitgefühl aus.

Hier geschah das Unglück: