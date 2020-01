«Sehr fundamentalistisch»: Yvonne Feri entschuldigt sich für scharfe Kritik am Duo Meyer/Wermuth

Feri schreibt der AZ, sie habe sich mit Meyer über den Ausdruck unterhalten und sich im Gespräch für dessen Verwendung entschuldigt. An der inhaltlichen Kritik am Duo Meyer/Wermuth hält sie fest: «Ich bin weiterhin klar der Meinung, dass wir an der Spitze unserer Partei eine Person oder Personen brauchen, welche innerhalb der SP mittig sind.» Für die Wahl am Parteitag im April wünscht sie sich eine Auswahl von Kandidatinnen und Kandidaten.

Meyer und Wermuth treten gemeinsam als Nachfolger von SP-Präsident Christian Levrat an. Sie sind bis jetzt die einzigen Kandidaten. Sie stehen sich in ihrer politischen Ausrichtung sehr nahe. Das zeigt ein Blick auf ihr Smartvote-Profil.