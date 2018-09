1. Sexuelle Übergriffe

Die Studie zeigt: Eine beträchtliche Zahl von Frauen wurde schon Opfer von sexueller Gewalt. Knapp 16 Prozent der Teilnehmerinnen haben sexuellen Missbrauch oder Vergewaltigung erlebt. Jede sechste Frau also. «Das deckt sich in etwa mit den Resultaten von internationalen Studien. Wir haben allerdings auf deutlich niedrige Zahlen in der Schweiz gehofft», sagt Brigitte Leeners, Studienautorin und leitende Ärztin der Klinik für Reproduktionsmedizin am Uni-Spital Zürich. Bei den Männern ist die Zahl der sexuellen Missbrauchsopfer mit 2,8 Prozent weitaus tiefer.