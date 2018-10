«Ich war 17, er zwischen 30 und 35. Ich stand mit meiner Cousine und ihren Freunden ausserhalb eines Festzelts. Es war unter den Anwesenden offenbar bekannt, dass der Mann seiner Frau fremdgeht. Er hat mit mir geflirtet. Als ich nicht darauf einging, packte er mich am Arm und versuchte, mich zu küssen. Ich sagte ihm, er soll mich loslassen. Doch er hat noch fester zugepackt. Und mich zu sich hingezogen. Ich habe mich mit aller Kraft losgerissen und bin weggelaufen. Er und seine Freunde lachten nur, die Frauen schauten betroffen weg. Später wurde mir gesagt, ich solle das nicht so ernst nehmen. Das sei halt so an der Olma.»