Schwieriger wird es natürlich für alle, die zu den «klassischen» Zeiten in den Süden reisen. Sprich: am Gründonnerstag oder Karfreitag. Spätestens ab 6 Uhr morgens wird es an diesen Tagen jeweils harzig, zwischen 15 und 23 Uhr könnte die Blechkolonne am Donnerstag auf 10 Kilometer anwachsen.

Auflösen werde sich der Stau nicht mehr bis am Freitagabend, am meisten Geduld brauchen die Autofahrer zwischen 8 und 15 Uhr am Karfreitag, dann ist mit Wartezeiten von bis zu dreieinhalb Stunden zu rechnen.

Hin ... und wieder zurück

Ab Ostersonntagnachmittag geht dann der Stau Richtung Norden los. Wer nicht länger als anderthalb Stunden warten möchte, fährt am besten nach 21 Uhr am Sonntag oder nach 22 Uhr am Montag durch den Tunnel.