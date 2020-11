Simonetta Sommaruga über ihr historisches Präsidialjahr: «Alle Bundesräte stehen unter grossem Druck»

Die Bundespräsidentin empfängt uns am Freitag in einem gut gelüfteten Sitzungszimmer im Bundeshaus Ost. Die Abstände am Tisch sind gross, während des Gesprächs werden die Masken abgelegt.

Die Schweiz erscheint auf der Corona-Karte Europas als Sonderfall: In Nachbarländern sind Läden zu und die Restaurants geschlossen, bei uns läuft das Leben vielerorts normal weiter. Ist Ihnen noch wohl auf dieser Insel?

Simonetta Sommaruga: Ja. Schon früh in dieser Pandemie zeigte sich, dass Extrem-Lösungen für die Schweiz falsch wären. Wir können die Leute weder einsperren noch dürfen wir einfach abwarten und schauen, was passiert. Aus dieser Haltung heraus entwickelte sich der Schweizer Mittelweg: Wir erlassen Massnahmen, die für die Bevölkerung nachvollziehbar sind und deshalb auch beachtet und mitgetragen werden. Dafür habe ich mich immer eingesetzt. Wichtig war und ist, dass wir gleichzeitig auch den Unternehmen und Arbeitnehmenden schnell und unkompliziert helfen.

Funktioniert dieser Weg wirklich noch, wenn die Zahl der Neuinfektionen weltweit zu den höchsten gehört?

Wir sehen nun eine leichte Entspannung bei den Fallzahlen, und das könnte ein Zeichen dafür sein, dass wir auch in der zweiten Welle angemessen auf die Ausbreitung des Virus reagieren. Die Lage bleibt aber angespannt, und es ist weiterhin Vorsicht geboten. Im Bundesrat ist Corona immer ein Thema. Als Bundespräsidentin hole ich in jeder Sitzung eine Lagebeurteilung ein, und wenn diese die Anpassung der Massnahmen erfordert, reagieren wir umgehend.

Ausländische Medien zeigen sich erstaunt über den Schweizer Weg, man vergleicht ihn mit Schweden in der ersten Welle.

Der Bund hat einen Grundstock an Massnahmen für alle beschlossen. Kantone, die unter besonders vielen Ansteckungen leiden, können weitergehen, und sie tun das auch. Das geht bei den Vergleichen oft vergessen.

Müsste der Bund angesichts der Zunahme bei den Todesfällen nicht landesweit striktere Massnahmen ergreifen?

Die hohen Todeszahlen, diese Übersterblichkeit in der jüngsten Phase machen mich betroffen und traurig. Hier geht es nicht um Statistiken, sondern um Menschen, die sterben, und um ihre Familien und Angehörigen. Ich möchte das genau anschauen und wissen, warum so viele bei uns sterben. Aus Gesprächen auch mit alten Menschen weiss ich, dass sich hier sehr schwierige Fragen stellen.

Wie meinen Sie das?

Ich war in Altersheimen und habe Kontakt mit Pro Senectute aufgenommen. Es gibt Senioren, die nicht ins Spital wollen, wenn sie erkranken, weil ihnen andere Dinge - etwa die Nähe zu den Angehörigen und das gewohnte Umfeld – wichtiger sind.

Besuchsverbote in Altersheimen gibt es, im Gegensatz zum Frühling, jetzt deutlich weniger.

Im Frühling führten diese Verbote zu dramatischen Situationen: Man weiss, dass es der Mutter schlecht geht, aber man darf sie nicht sehen. Das ist unerträglich. Zugleich ist das Personal enorm gefordert - umso mehr, wenn Mitarbeitende ausfallen, weil sie infiziert oder in Quarantäne sind. Ich halte es für richtig, dass man nach den Erfahrungen vom Frühling jetzt dafür schaut, dass Risikogruppen nicht sozial isoliert werden.

Die Intensivstationen kommen an ihre Grenzen, wie es die Task-Force vorausgesagt hat. Der Bundesrat glaubte, dass dies nicht passieren wird. Warum haben Sie diese Wette gegen die Zeit angenommen?

Alle Massnahmen des Bundesrats sind darauf ausgerichtet, eine Überlastung des Gesundheitssystems zu vermeiden. Wir sind dazu in engem Austausch mit den Kantonen. In Luzern beispielsweise, wo genügend Kapazitäten vorhanden sind, sagte man mir diese Woche, man sei bereit, Patienten aus anderen Kantonen zu übernehmen. Das ist wichtig. Vielleicht hat diese Zusammenarbeit am Anfang nicht optimal funktioniert. Ich habe alle Beteiligten an einen Tisch geholt mit dem Ziel, dass wir gemeinsam die Herausforderungen in den Spitälern lösen. Zur Zeit haben wir genügend Kapazitäten in der Schweiz, aber wir müssen einander aushelfen.

Als Bundespräsidentin prallen die unterschiedlichsten Ansprüche auf Sie, und auch im Bundesrat selbst gibt es Meinungsverschiedenheiten. Wie gehen Sie damit um?

Die Erfahrungen aus meinem Präsidialjahr 2015 helfen. Damals hatten wir die Migrationskrise, und Bund und Kantone mussten ebenfalls schnell und koordiniert arbeiten. Erst gilt es, die Ruhe und die Nerven zu behalten - und dann zu vermitteln, vor allem hinter den Kulissen. So verstehe ich meine Rolle.

Sehen Sie sich als Mediatorin in einem zerstrittenen Bundesrat?

Nicht zerstritten. Im Bundesrat gibt es unterschiedliche Meinungen, das ist normal, deshalb führen wir intensive Diskussionen, damit am Ende möglichst alle hinter dem Entscheid stehen können, das gibt der Regierung Kraft. Letztlich entstand so der Schweizer Mittelweg, der von allen getragen wird. Das schafft Vertrauen. Vermitteln beschränkt sich aber nicht auf die Regierung. Mir ist wichtig, auch die Sozialpartner und die Kantone einzubeziehen. Im Frühling, als das Parlament nicht getagt hat, habe ich auch die Parlaments- und Parteispitzen einbezogen. Und nicht zuletzt ist es mir wichtig, den Kontakt zur Bevölkerung zu pflegen. Ich habe mich darum auch erstmals mit einem öffentlichen Brief an die Bevölkerung gewandt.

Hand aufs Herz: Streit gab es schon auch?

Es gab emotionale Diskussionen. Alle Bundesräte standen und stehen unter grossem Druck und tragen viel Verantwortung. Eine Kaffeepause im richtigen Moment kann da auf einmal ganz neue Bedeutung bekommen (lacht). Wir alle wissen: Wenn wir uns zusammenraufen, gibt es die besten Lösungen.