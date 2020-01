Sind 250 Millionen Franken für neue Genossenschaftswohnungen genug? Initianten reicht es nicht

Es ist zwar ein Nein, aber kein absolutes: Der Bundesrat lehnt die Wohnungs-Initiative des Mieterverbands ab. Doch auch er räumt ein, dass es Handlungsbedarf gibt auf dem Wohnungsmarkt. Deshalb will die Regierung zwar nichts von den weitgehenden Forderungen der Initianten wissen. Aber auch nicht gänzlich untätig bleiben. Der Bund stellt mehr Geld für die Förderung von gemeinnützigem Wohnraum in Aussicht, 250 Millionen Franken, verteilt über die nächsten zehn Jahre.

Die Millionen sollen in den Fonds de Roulement zugunsten des gemeinnützigen Wohnbaus fliessen. Mit ihm fördert der Bund bereits seit Jahrzehnten den Bau von Genossenschaftswohnungen. Wer solche bauen will, kann ein Darlehensgesuch für Neubauten, Renovationsprojekte und seit 2014 auch für den Landerwerb stellen.

Die zinsgünstigen Darlehen dienen in der Regel als Starthilfe für Genossenschaften – und sie sind laut dem Bundesrat «in aller Regel eine unabdingbare Voraussetzung» für die Realisierung der Projekte. Seit 2003 wurden im Durchschnitt pro Jahr der Bau von 1500 Wohnungen gefördert. In den letzten Jahren ist die Nachfrage nach Darlehen gestiegen. Im Fonds liegt derzeit nur noch genug Geld, um pro Jahr 800 Wohnungen zu fördern. Deshalb will der Bundesrat weitere 250 Millionen einschiessen – und so ab diesem Jahr den Bau von 1600 Wohnungen fördern. Dies allerdings nur, wenn die Volksinitiative abgelehnt wird.