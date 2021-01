Skepsis gegenüber den Impfungen beim Gesundheitspersonal – dabei: Sich impfen lassen, heisst auch solidarisch sein

In Alters- und Pflegeheimen gelingt dies trotz aller Vorsichtsmassnahmen nur bedingt. Es kommt schweizweit regelmässig zu Ausbrüchen. Und so stirbt ein Grossteil aller Schweizer Covid-Toten in Pflegeheimen. Vor voreiligen Schuldzuweisungen sollte man sich allerdings hüten: Das Virus können Angestellte oder Besucher in eine Institution bringen, ohne es zu wissen. Die Bewohner leiden oft an schweren Vorerkrankungen. Es sind Orte, an denen der Tod zum Alltag gehört.

Fragezeichen löst eher der Blick auf die anstehenden Impfungen aus. Kantonale Zahlen zeigen, dass sich ein beachtlicher Teil des Gesundheitspersonals vorerst nicht impfen lassen will. In Baselland will ein Teil der Institutionen nicht einmal an flächendeckenden präventiven Tests fürs Personal teilnehmen. Dabei ist dieser Eingriff überhaupt nicht heikel. Die fehlende Bereitschaft bei einem Teil des Gesundheitspersonals, Impfungen oder Tests mitzutragen, erstaunt– und hat Folgen. Andere werden sich fragen: Weshalb sollen wir alle solidarisch Grundrechtseingriffe ertragen, wenn man ganz nahe an den besonders verletzlichen Personen nicht einmal so wichtige und solidarische Schutzmassnahmen mittragen will?