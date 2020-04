«So schnell wie möglich, so langsam wie nötig» - Bersets Corona-Devise gibts jetzt als T-Shirt

«Wir müssen so schnell wie möglich handeln, aber gleichzeitig so langsam wie nötig» sagte Bundesrat Alain Berset am 16. April 2020 an der Medienkonferenz, als er die Lockerungsmassnahmen aus dem Lockdown vorstellte. Diesen Satz drucken zwei Drucker aus Sévaz FR Bis Ende dieser Woche auf T-Shirts und verkaufen sie. Der Erlös geht vollumfänglich an die Glückskette, die damit durch die Coronakrise betroffene Personen unterstützt.