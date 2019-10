So viele Frauen wie noch nie: So steht es um die Geschlechter-Balance in den Kantonen

Bisher war Baselland der einsame Spitzenreiter: Als erster und einziger Kanton schickte er mehr Frauen als Männer in den Nationalrat. Nach den Wahlen 2011 waren vier seiner sieben Vertreter weiblich, nach den Wahlen 2015 kamen sogar fünf Sitze in die Hände von Politikerinnen. Das entspricht einem Anteil von 71,4 Prozent. Einzig in den Kantonen Appenzell Ausserrhoden und Uri war der jeweils einzige Nationalratssitz temporär ebenfalls schon in Frauenhand. Alle anderen Nationalratsdeputationen der 26 Kantone waren stets männlich dominiert – obwohl es das Frauenstimmrecht seit bald 50 Jahren gibt.

Nun aber hat sich das Blatt gewendet. Die Frauenquote im Nationalrat ist von 32 auf 42 Prozent gestiegen – ein weit stärkerer Zuwachs als im Durchschnitt der vergangenen Wahlen.