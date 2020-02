So würde Immunologe Beda Stalder das Corona-Virus bekämpfen: Bei Symptomen ohne Arztzeugnis daheim bleiben

Die Zahl der Corona-Virus-Opfer in Norditalien im am Montagnachmittag auf sieben Personen gestiegen. 50'000 Personen in elf Gemeinden sind auf Geheiss der Regierung in Rom von der Aussenwelt abgeschnitten. Österreich stoppte am Sonntag am Brenner für vier Stunden einen Zug aus Italien, weil zwei Fahrgäste husteten und eine erhöhte Temperatur aufwiesen. Der Verdacht auf das Corona-Virus bestätigte sich nicht. Auch in der Schweiz steigt die politische Fieberkurve. So ertönten etwa Rufe nach strengeren Grenzkontrollen, Fiebertests und Einreiseverweigerungen für erkrankte Personen bei den Grenzübergängen im Tessin - angesichts von rund 70'000 Grenzgängern eine happige Übung.

Gute Noten für Bundesamt für Gesundheit

Beda Stadler hält solche Ideen für genauso falsch wie die Massenquarantäne in Italien. Die Lage sei zwar Besorgnis erregender als auch schon, sagt der emeritierte Professor für Immunologie an der Universität Bern. Junge, gesunde Menschen würden das Virus im Normalfall aber mit einer starken Erkältung überstehen. In Italien etwa starben Personen im Alter von 68 bis 88 Jahre, von denen einige an Krebs litten. Neben den üblichen Hygienevorkehrungen schlägt er alternative Massnahmen vor.

Beda Stadler sagt: