Jean-Claude Juncker ist EU-Kommissionspräsident am Donnerstag in der Schweiz. Und obwohl es zwischen der Schweiz und der Europäischen Union viele wichtige Dossiers zu besprechen gibt – nicht zuletzt jenes über die Personenfreizügigkeit – warten viele auf den einen Moment: Wenn Juncker auf Bundespräsidentin Doris Leuthard trifft. Wird er sie küssen? So wie all die Staatsgäste zuvor?

Junckers Begrüssungsküsse sind berühmt-berüchtigt (siehe Bildergalerie oben). Er küsst jeden. Sie wirken inbrünstig und feucht – und deshalb abstossend. Leidvolle Erfahrungen hat bereits Bundesrätin Simonetta Sommaruga gemacht. Sie traf es im Februar 2015.