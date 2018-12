Im Parlament habe sie sich intensiv mit den Dossiers Umwelt und Energie beschäftigt, sagte Sommaruga am Montag vor den Bundeshausmedien. Im Uvek werde vieles gemacht, was die Schweiz zusammenhalte. "Die ganze Bevölkerung soll auch in Zukunft auf eine hervorragende Infrastruktur zählen können."

Sommaruga sagte, sie freue sich, in einem neuen Departement nochmals etwas bewegen zu können. Ihre Vorgängerin Doris Leuthard habe sehr gute Arbeit geleistet.