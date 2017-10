In Bern haben Läden geschlossen

Die Gewerkschaft Unia freuts: «Wir begrüssen, dass der Detailhändler seine soziale Verantwortung gegenüber den Mitarbeitenden wahrnimmt», sagt Arnaud Bouverat. Wobei er den Entscheid von Lidl relativiert: «In den meisten Kanton ist der Sonntagsverkauf am 24. Dezember sowieso gesetzlich untersagt.» Beispielsweise im Kanton Bern. Hier werden an Heiligabend alle Supermärkte geschlossen haben, egal ob Lidl, Coop oder Migros. In einigen Gemeinden im Kanton Zürich ist es hingegen möglich, die letzten Weihnachtsgeschenke zu besorgen.

Also eine reine PR-Masche von Lidl? «Es wäre kontraproduktiv, Lidl für einen guten Entscheid zu kritisieren», sagt Bouverat. «PR oder nicht ist eigentlich egal. Für die Betroffenen Mitarbeiter ist es nichts als fair und eine grosse Entlastung in der Weihnachtszeit.» Bouverat hofft, dass andere Detaillhändler nun nachziehen werden und ihre Mitarbeiter ebenfalls am 24. Dezember ruhen lassen.

Er fordert: «Alle Händler sollen an Heiligabend ihre Geschäfte geschlossen halten.» Die Unia hätte sich bereits mehrfach gemeinsam mit den Angestellten gegen Sonntagsarbeit gewehrt «und wir werden es nötigenfalls wieder machen».

Auch Aldi stellt kein Gesuch

Von Migros, Coop und Manor gibt es negativen Bescheid. Bei allen drei Detailhändler werden am 24. Dezember einzelne Filialen geöffnet haben. Coop schreibt beispielsweise: «Mit der punktuellen Öffnung bestimmter Verkaufsstellen möchten wir dem Kundenbedürfnis Rechnung tragen, vor den Festtagen noch kurzfristig letzte Einkäufe erledigen zu können.» Der Detailhändler betont aber, dass nur vereinzelt Filialen offen seien. Beispielsweise am Bahnhof, in Tourismusregionen oder in grossen Zentren.

Ein Schweizer Detailhändler handhabt es aber wie Lidl. Am 24. Dezember bleiben alle 186 Filialen von Aldi Suisse geschlossen. «Gerne möchten wir unseren Filialmitarbeitenden eine besinnliche Weihnachtszeit im Kreise ihrer Familien und Freunde ermöglichen», schreibt Aldi auf Anfrage. «Aus diesem Grund haben wir uns bewusst dazu entschlossen, kein Gesuch für einen Sonntagsverkauf einzureichen.»

Damit folgt Aldi seinem Mutter-Konzern im Deutschland. Auch Aldi Nord und Aldi Süd gaben bekannt, dass ihre Geschäfte an Heiligabend geschlossen bleiben – und sorgten damit für viele positive Reaktionen im Netz.

Ansonsten geht der Trend in eine andere Richtung. Detailhändler würden weiterhin viel Druck ausüben, damit die gesetzlichen Bestimmungen zu den Öffnungszeiten noch weiter gelockert werden, meint Bouverat von der Unia. «Dabei machen wir einen grossen Widerspruch aus zwischen der Strategie der Detailhändler und der vorherrschenden Meinung in der Bevölkerung. Diese schätzt nach wie vor den freien Sonntag.»