Entsprechend gab es viel Arbeit für das Gericht, das den Fall bis in die kleinsten Verästelungen analysierte. So musste es sich etwa auch mit Quittungen von Ikea, Ochsner Sport, eines Drogeriegeschäfts oder vom Caffè Spettacolo beim Dietiker Bahnhof herumschlagen, die der Täter als Geschäftsauslagen deklarierte, um eine kleinere Lohnsumme geltend machen zu können. Das Gericht fiel auf solche Spielchen nicht rein. «Wir können beim besten Willen keinen Bezug zur Geschäftstätigkeit feststellen», monierte Gerichtspräsident Stephan Aeschbacher.

Das richterliche Fazit aus den Berechnungen war klar: «Es lag keine finanzielle Notlage vor. Der Betrug hat ihm einen gehobenen Lebensstandard ermöglicht, zum Beispiel mit Ferien im Fernen Osten und Saint-Tropez.»

Verlustscheine im Umfang von 150'000 Franken

Der gewerbsmässige Betrug war nur das schwerste Delikt. Hinzu kam der Straftatbestand des mehrfachen Pfändungsbetrugs: Der Mann log auch das Dietiker Betreibungsamt an, damit dieses seinen Lohn nicht pfänden konnte. So häufte sich eine lange Liste von Verlustscheinen an, deren Summe sich auf über 150'000 Franken beläuft. Unter den Geschädigten sind insbesondere zahlreiche Gerichte, Steuerämter, Staatsanwaltschaften, Krankenkassen sowie ein Inkasso-Unternehmen.

Besonders dreist: Der Betrüger war sich trotz seines gehobenen Lebensstandards zu schade, seiner Ex-Frau die monatlich rund 470 Franken Unterhalt für das gemeinsame Kind zu überweisen. Lieber kurvte er mit seinem Motorrad herum. Marke: Harley-Davidson. Daneben besass er ein Zweitmotorrad, zwei Geländewagen und zwei weitere Autos. Wie in vielen anderen Dingen hielt er sich auch auf der Strasse nicht an die Regeln: 2011 wurde ihm der Führerausweis für mehrere Monate entzogen.