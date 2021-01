Speichel statt Stäbchen: Am Flughafen Zürich gibt es neue Coronatests

(rwa) Die Tests werden als Selbsttestkits vor Ort verkauft und selbständig, ohne medizinisches Personal, in Testboxen durchgeführt. Diese werden nach jedem Kunden gereinigt. Anschliessend wird die Probe in einem Labor ausgewertet. Der Test kostet 195 Franken. Betrieben wird das neue Angebot durch die Swissport-Tochter Checkport, wie der Flughafen Zürich am Donnerstag mitteilte.

Geeignet sind die Tests für Personen, die keine Symptome aufweisen und einen Test für eine Reise benötigen. Im Fokus stehen dabei Flugpassagiere, da für die Einreise in Länder einzig der PCR- und kein Schnelltest zugelassen ist.

Bereits Anfang Dezember waren die Amavita Apotheken ins Testcenter am Flughafen eingezogen. Sie bietet täglich Schnelltests für Personen mit Symptomen gegen telefonische Voranmeldung an. Weiterhin bestehen bleibt das Angebot des Airport Medical Centers, das PCR-Tests und Antikörpertest umfasst.