Spielgruppe weist Zwillinge von Schwulen ab – jetzt reden die Papis: «Was den beiden Buben passiert ist, sollte niemandem passieren»

Die dreieinhalbjährigen Zwillinge Rafael und Rahul wurden von einer Spielgruppe in Lenzburg abgewiesen. Der Grund: Sie haben nicht einen Papi und ein Mami, sondern zwei Papis. Der Fall, über den der Lenzburger Bezirks-Anzeiger zuerst berichtet hatte, löste Empörung aus. «Diskriminierendes Verhalten ist in Spielgruppen nicht erwünscht», sagte Regula Aeschbach vom Verein Spielgruppen Aargau. Der Dachverband Regenbogenfamilien und Pink Cross kritisierten den Ausschluss aus Spielgruppe ebenfalls. Wie kam es zum Ausschluss der Knirpse? Die Redaktion von CH Media hat mit den Papis der Zwillinge gesprochen. Der 48-jährige Roshan ist erst vor kurzem nach Lenzburg gezogen, wo er in der Nähe des Bahnhofes zusammen mit seinem Partner Michael und den Buben lebt. Der Brite arbeitet in einer Pharma-Firma in Zürich.

«Diskriminierung hätte ich vielleicht in einem abgelegenen Bergdorf erwartet» Roshan ist der biologische Vater der Zwillinge. Geboren wurden sie von einer Leihmutter im Ausland. Sein Partner Michael, 35, stiess erst später zur Familie. Die beiden sind weder verheiratet noch in einer eingetragenen Partnerschaft. Roshan ist alleine erziehungsberechtigt. Die Kinder haben aber gemäss den Papis auch zu Michael eine enge Bindung. Es ist nicht ausgeschlossen, dass er sie adoptiert, sollten die beiden einst ihre Partnerschaft eintragen lassen. Dass die Partner von homosexuellen Vätern oder Müttern, deren Kinder adoptieren, ist seit dem 1. Januar 2018 möglich. Sowohl Michael als auch Roshan hatten geplant, die Buben von der Spielgruppe abzuholen. Doch dazu kommt es nun zumindest vorerst nicht. Weil die Zwillinge abgewiesen wurden, überlegen die beiden Papis, ob sie warten, bis die Buben in den Kindergarten kommen. «Dass meine Kinder wegen meiner sexuellen Orientierung nicht in eine Spielgruppe dürfen, hätte ich vielleicht in einem abgelegenen Bergdorf erwartet. Aber doch nicht in Lenzburg, mitten in der Schweiz», sagt Roshan. Den Kindern spiele es keine Rolle, ob Mutter und Vater oder zwei Väter beziehungsweise zwei Mütter sich um sie kümmerten. Irritiert zeigt er sich über die Rechtslage. Offenbar ist es Spielgruppen freigestellt, Kinder abzuweisen, wenn deren Hintergrund nicht in das Weltbild der Betreiber passt. Spielgruppen sind nicht bewilligungspflichtig und müssen sich kaum an Vorgaben halten.

Den Kindern spiele es keine Rolle, ob Mutter und Vater oder zwei Väter beziehungsweise zwei Mütter sich um sie kümmerten