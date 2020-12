Spitäler und Intensivstationen am Limit: Wie Alain Berset eine riskante Wette gegen die Zeit eingegangen ist

Diese Zeitung hat, gestützt auf das Öffentlichkeitsgesetz, vom Bundesamt für Gesundheit die Dokumente verlangt, auf die sich Berset bei seiner Einschätzung bezog. Nur ein Dokument legte das Amt vor, das konkret eine Voraussage zur Belegung der Intensivstationen macht. Erstellt hat es Thomas Van Boeckel, Professor an der ETH Zürich und Mitglied der Task Force. Er macht die Modellberechnungen zur Belastung der Spitäler. Van Boeckel selbst kann sich heute nur schwer vorstellen, dass seine Präsentation Grundlage für Bersets Aussagen sein kann, wie er im Gespräch sagt. Denn er warnte das Bundesamt für Gesundheit am Tag vor dem Bundesratsentscheid eindringlich vor der drohenden Überlastung. Wie später der Task Force-Chef.

Doch das Horrorszenario schien Berset nicht zu erschrecken: Er gab sich gelassen, wusste offenbar mehr als die Experten. «Wenn wir im Bundesrat überzeugt wären, in zehn Tagen seien die Spitäler in der ganzen Schweiz überlastet, hätten wir noch strengere Massnahmen beschlossen», sagte er der «NZZ». Woher hat er die Gewissheit, dass er die Warnungen der Experten vorläufig in den Wind schlagen kann?

An diesem Tag ging Gesundheitsminister Alain Berset eine Wette ein. Er begab sich auf ein Rennen gegen die Zeit. Die Experten der wissenschaftlichen Task Force warnten damals eindringlich: Die Massnahmen reichen nicht, Mitte November werden die Intensivstationen überlastet sein.

Der 28. Oktober war ein Wendepunkt in der Schweizer Coronapolitik. Sperrstunde ab 23 Uhr, Maskenpflicht draussen, keine Grossveranstaltungen mehr. Der Bundesrat zog die Schraube an und entmachtete die Kantone.

Berset hatte laut den Dokumenten also keine Gewissheit, dass die Überlastung ausbleibt. Doch wie lässt sich der Entscheid erklären? Gehen wir auf die Spuren eines Rennens gegen die Zeit, das in diesen Tagen verloren scheint: Heute sind die Spitäler an den Grenzen. Das Personal: Knapp und ausgelaugt. Doch es waren schwierige Entscheide zu treffen. Ein Dilemma zwischen Gesundheit und Wirtschaft.

Am Anfang schien es noch, gut zu kommen

Zeitweise schien es, als ob Berset die Wette gewinnen würde. Wochenlang blieben die Intensivstationen nicht überbelegt. Wie gross der Druck war, zeigt aber das Verhalten des Bundes in den Tagen nach dem 28. Oktober. Die Intensivbetten blieben Thema. Schweizweit waren Betten noch frei. Einzelne Kantone kamen aber an die Grenzen; das Wallis etwa, wo die Restaurants dann schliessen mussten. Berset legte sich derweil mit den Kantonen an, die offiziell noch die Hoheit über die Coronamassnahmen hatten. «Es gibt einen Koordinationsmangel» unter den Kantonen, sagte er den Medien. Nicht akzeptabel sei, dass gewisse Kantone Wahleingriffe nicht aufschieben würden.