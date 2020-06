Spitalkosten für Patienten sinken: Austrittstag zählt nicht mehr

(rwa) Heute ist jeder Versicherte verpflichtet, 15 Franken pro Tag an die Kosten ihres Spitalaufenthalts zu leisten – für Verpflegung und Unterkunft. Unklar ist jedoch, wie viele Tage die Krankenkassen den Patienten in Rechnung stellen. Die kantonalen Gerichte interpretieren die anwendbaren Regeln nicht immer gleich. In einer Antwort auf eine Interpellation im Parlament hatte der Bundesrat bereits im Februar Handlungsbedarf erkannt.

Am Freitag hat er nun die Krankenversicherungsverordnung präzisiert und in die Vernehmlassung verabschiedet. Geht es nach dem Bundesrat, sollen Versicherte den Spitalbeitrag nicht für den Austrittstag leisten müssen. Gleiches gilt für Urlaubstage – wenn die Patienten das Spital also für mehr als 24 Stunden verlassen und das Bett reserviert bleibt. Die Regelung führt bei den Krankenkassen zu maximalen Mehrkosten von 22 Millionen Franken.