Zaubern könne sie zwar nicht. Obwohl sie in der Kindheit einen Zauberkasten gehabt habe. «Ich versuche, dieses Defizit bis heute mit Kreativität und Knochenarbeit auszugleichen», sagte Pascale Baeriswyl im März 2017 in ihrem ersten Interview als neue Staatssekretärin des Aussenministeriums (EDA). Baeriswyl hatte ihren Job am 1. Dezember aufgenommen. Am 1. April 2017 kam noch die Nachfolge von Jacques de Watteville hinzu. Der Chefunterhändler mit der EU trat in den Ruhestand.

Damit befand sich Pascale Baeriswyl auf dem Zenit ihrer Macht. Zauberkräfte seien nicht nötig, um das Verhältnis Schweiz-EU zu verbessern, betonte sie im Interview. Beide Partner hätten kein Interesse an einem zerrütteten Verhältnis. «Die EU ist unsere wichtigste Handelspartnerin», sagte sie, «und aus Brüsseler Sicht kommen wir gleich hinter den USA und China.»

Mit Cassis begannen Aktien von Baeriswyl zu sinken

Als Ignazio Cassis im Oktober 2017 Didier Burkhalter als Aussenminister ersetzte, begannen die Aktien der Sozialdemokratin Baeriswyl allerdings zu sinken. Im Februar 2018 ernannte Cassis Roberto Balzaretti zum zentralen Mann der Schweizer Europapolitik. Der Tessiner leitet seither im Titel eines Staatssekretärs die Direktions für europäische Angelegenheiten (DEA) und ist Chefunterhändler mit der EU. Für Baeriswyl blieb der «Rest des Planeten», wie es Ignazio Cassis einmal ausgedrückt hatte.