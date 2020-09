Städte drängen Bund, Flüchtlinge aus Lesbos aufzunehmen

Flucht Das Schicksal der Flüchtlinge aus dem Lager Moria auf Lesbos bewegt die Schweiz. Die Regierung der Stadt Bern fordert den Bund auf, «die Direktaufnahme von Flüchtlingen jetzt zuzulassen». Gleichzeitig erklärt sie sich bereit, in einem ersten Schritt einer Gruppe von zwanzig Menschen aus Moria Zuflucht in Bern zu gewähren.

Der Berner Gemeinderat macht damit in der Forderung, Flüchtlinge aus dem Lager Moria aufzunehmen, noch einen Schritt weiter. Bereits vor dem Brand herrschten auf der Insel höchst prekäre Zustände. Tausende Migranten halten sich dort auf, ohne dass die dafür notwendige Infrastruktur vorhanden wäre. Erste Coronafälle wurden registriert. Angesichts dieser Lage haben sich die Städte Basel, Bern, Genf, Lausanne, Luzern, St.Gallen, Winterthur und Zürich im Juni an den Bund gewandt und die Bereitschaft signalisiert, mehr Flüchtlinge, unter anderem aus Lesbos, aufzunehmen. «Die Schweiz kann und soll mehr tun. Dazu wollen die Städte ihren Beitrag leisten», hiess es in einer Petition.