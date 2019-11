Stationäre Therapie aber keine Verwahrung – «Carlos» ist kein Justizopfer

Mit einem Moment des Pathos beginnen die meisten Urteilsverkündungen. Die Richter treten in den Saal, alle stehen auf, und manchmal hat der Richter einen richtigen Hammer dabei. Die Urteilsverkündung im Fall «Carlos» beginnt anders.

Die Richter sitzen schon da, als die Zuschauer eintreffen. Der Gerichtspräsident blickt auf die Uhr, und weil alle schon da sind und der Angeklagte ohnehin nicht kommen wird, beginnt er früher als angekündigt.

Der Richter liest das Dispositiv Punkt für Punkt vor. Erstens: Schuldig in allen Anklagepunkten. Zweitens: Freiheitsstrafe von vier Jahren und neun Monaten, wovon zwei Jahre schon abgesessen sind. Drittens: Stationäre Massnahme nach Artikel 59 des Strafgesetzbuches, umgangssprachlich: eine kleine Verwahrung.

Mit dem unprätentiösen Auftritt bringt Marc Gmünder, Präsident des Dielsdorfer Bezirksgericht, den Extremfall «Carlos» auf den Boden der Tatsachen. In seiner Rede wird er mit Spekulationen und Verschwörungstheorien aufräumen und erklären, weshalb sich die Taten in groben Zügen so abgespielt haben wie angeklagt.

Die Kriegserklärung mit einem Händedruck

Es geht um 29 Delikte, die Brian K., der unter dem Pseudonym Carlos bekannt geworden ist, in Gefängnissen begangen haben soll. Umstritten war die schwerste Tat, eine versuchte schwere Körperverletzung. Gemäss dem Gericht hat sich der Vorfall wie folgt ereignet.

Tatort ist das Büro des Leiters der Sicherheitsabteilung des Gefängnisses Pöschwies. Brian K. hat soeben erfahren, dass er versetzt wird, weil er andere Insassen angegriffen hat. Da packt er die Hand des Abteilungschefs, blickt ihm in die Augen und sagt: «Jetzt erkläre ich euch den Krieg.» Die Anwesenden wollen in den Augen eine Veränderung bemerkt haben, die sie noch nie bei jemandem gesehen hätten.

Dann schmeisst Brian K. einen Stuhl durch das Büro und prügelt auf einen Aufseher ein. Bei anderen Pöbeleien hat der Thaiboxer seine Schläge bewusst dosiert. Diesmal haut er mit blinder Wut zu. Der «extrem kräftige» Kampfsportler nimmt gemäss Gericht in Kauf, sein ­Opfer schwerwiegend, allenfalls sogar tödlich, zu verletzten. Sechs Aufseher sind nötig, um ihn zu Boden zu drücken.