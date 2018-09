Es war eine monumentale Fehleinschätzung. «Die finanziellen Auswirkungen der Reform sind im Vergleich zum gesamten Haushalt des Bundes gering», schrieb der Bundesrat im Abstimmungsbüchlein zur Unternehmenssteuerreform II. Die Realität war eine andere: Drei Jahre später musste der Bundesrat wiederkehrende Steuerausfälle von jährlich 500 Millionen Franken einräumen. Vom Bundesgericht setzte es eine Rüge ab: Die grossen Differenzen «lassen ernsthafte Zweifel aufkommen, ob die Stimmberechtigten damals ihre Meinung in Kenntnis der richtigen Sachlage haben bilden können», bemängelte es.

Riesiges Steuersparpotenzial

Grund der Fehlprognose war das Kapitaleinlageprinzip, das mit der Steuerreform II eingeführt wurde – und nun mit dem AHV-Steuerdeal eingeschränkt werden soll. Vereinfacht gesagt, geht es darum, dass Kapital, das in eine Firma eingebracht wird, steuerfrei wieder bezogen werden kann. Wirtschaftsnahe Kreise ziehen gerne den Vergleich mit einem Bankkonto: Wer auf ein Konto einzahlt, soll sein Guthaben auch wieder steuerfrei beziehen können. So einfach, so logisch. Doch in der Praxis gingen viele Konzerne dazu über, die Gewinne nicht mehr als Dividenden auszuzahlen, sondern zu horten. Stattdessen zahlten sie die Aktionäre mit Geld aus der Kapitalanlage aus – steuerfrei. Dieses Steuersparpotenzial ist riesig. Ende 2017 hatten die Firmen beim Bund 1389 Milliarden Franken als Kapitaleinlagen gemeldet. So könnte die Credit Suisse die nächsten 28 Jahre lang steuerfrei Kapital ausschütten, anstatt eine steuerpflichtige Dividende zu bezahlen, wie die «Finanz und Wirtschaft» berechnete.