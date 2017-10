Vor einer Woche hatten ihn seine Bundesratskolleginnen und -kollegen noch ausgebremst, gestern nun erhielt Guy Parmelin grünes Licht: Der Sportminister darf dem Komitee «Sion 2026» eine Milliarde Franken in Aussicht stellen für den Fall, dass seine Kandidatur im Herbst 2019 den Zuschlag vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) erhält: 8 Millionen Franken für die Kandidaturphase, 31 für die Infrastruktur, 129 für die Sicherheit und 827 für die Durchführung. So will die Regierung mithelfen, erstmals seit St. Moritz 1948 wieder Winterspiele in die Schweiz zu holen.

Diesen Grundsatzentscheid teile er mit Freude mit, sagte Parmelin gestern vor den Medien. Olympische Spiele seien nicht nur ein sportliches Projekt, sondern ein nationales. «Sie sind eine grosse Chance für Wirtschaft und Gesellschaft.»

Eine unlimitierte Defizitgarantie, wie sie das IOC von Veranstaltern verlangt, will der Bundesrat dieses Mal allerdings nicht abgeben. Vor fünf Jahren war dies noch anders gewesen: Für die damals geplante Kandidatur Graubündens für die Winterspiele 2022 hatte der Bundesrat erklärt, der Bund trage grundsätzlich jedes Defizit. Nun sagte Parmelin dazu, die Limite werde Teil der Schweizer Kandidatur sein.