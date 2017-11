Die Stadtpolizei Zürich nennt die Nationalität von Verdächtigen nur noch auf Anfrage. Ist das eine gute Idee?

Martin Kilias: Ich fand die bisherige Praxis besser. Es ist naiv zu glauben, dass durch Weglassen der Nationalität in Polizeimeldungen Rassismus bekämpft wird. Nehmen wir das Beispiel Frankreich. Dort wird die Nation in der Statistik verschwiegen. Der Rassismus ist dadurch trotzdem nicht zurückgegangen.

Fördert es nicht Rassismus, wenn die Nation als einer von wenigen Fakten genannt wird?

Zuerst einmal möchte ich zu bedenken geben, dass die Rolle der Medien in dieser Diskussion überschätzt wird. Die Alltagserfahrungen der Menschen spielen für Rassismus eine viel grössere Rolle als Berichte in den Medien. Dann stellt sich die Frage, warum Alter und Geschlecht genannt werden, nicht aber die Nationalität. Am Dienstag hat ein 80-Jähriger in Lenzburg eine 19-Jährige überfahren. Alle denken: Alte sollten nicht mehr Auto fahren, dabei machen junge Männer statistisch viel mehr Unfälle.