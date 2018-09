Die Schweizerische Bischofskonferenz will heute Mittwoch in St. Gallen neue Zahlen zum Ausmass des sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche und Richtlinien zu dessen Bekämpfung präsentieren. Das Thema hat in den vergangenen Tagen an Bedeutung gewonnen, nachdem im US-Gliedstaat Pennsylvania sexuelle Missbrauchsfälle in enormem Ausmass bekannt geworden sind. Mitten in die ohnehin erhitzte Debatte platzt nun Marian Eleganti, Weihbischof im kirchenpolitisch konservativen Bistum Chur von Bi- schof Vitus Huonder. Homosexuelle, so Elegantis Forderung, müssten aus den Priesterseminaren entfernt werden.

Eleganti hatte bereits vor gut einer Woche in einem Interview auf einem katholischen Fernsehsender die sexuellen Missbräuche in der Kirche in Zusammenhang mit der Homosexualität von Priestern gestellt. «Der Missbrauchsskandal zeigt halt doch: Es hängt mit der Homosexualität zusammen», sagte Eleganti. Und weiter: «Vielleicht bringt uns das auch wieder ein bisschen näher zu einer neuen Nüchternheit, bevor wir einfach die Homosexualität als eine ebenso wertvolle Variante der Schöpfung anschauen, wie die heterosexuelle Ehe.»

«Vorwiegend homosexuelle Täter»

Elegantis Sätze schlugen ein wie eine Bombe. Die Bistümer Basel und St. Gallen – im Gegensatz zu Chur kirchenpolitisch eher progressiv – distanzierten sich umgehend (die «Nordwestschweiz» berichtete). Elegantis Äusserungen seien «das Gegenteil von seriösen Anstrengungen, künftig sexuelle Übergriffe zu verhindern», heisst es in der von den Bischöfen Felix Gmür und Markus Büchel verbreiteten Erklärung. Und ganz besonders verletzen sie «homosexuelle Menschen in ihrer Würde, das ist nicht akzeptabel». Und in einem Interview mit der «SonntagsZeitung» sagte der Kanzler des Bistums St. Gallen, Claudius Luterbacher, wer eine Verbindung zwischen Homosexualität und Missbrauch herstelle, lenke vom Thema ab. Es gehe «um Machtmissbrauch – und nicht um Homosexualität».